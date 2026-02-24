Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe Comité de Jumelage Angoulême
Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe Comité de Jumelage Angoulême samedi 30 mai 2026.
Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe
Comité de Jumelage 2 Avenue de Cognac Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, découvrez des lieux angoumoisins de citoynneté européenne et des projets soutenus par l’Europe.
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Comité de Jumelage 2 Avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
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English :
As part of Joli mois de l’Europe, discover Angoulême’s European citizenship sites and projects supported by Europe.
L’événement Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe Angoulême a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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