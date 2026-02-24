Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe Comité de Jumelage Angoulême

Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe

Comité de Jumelage 2 Avenue de Cognac Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, découvrez des lieux angoumoisins de citoynneté européenne et des projets soutenus par l’Europe.

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Comité de Jumelage 2 Avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

As part of Joli mois de l’Europe, discover Angoulême’s European citizenship sites and projects supported by Europe.

L’événement Joli mois de l’Europe Balade Patrimoine et Europe Angoulême a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême