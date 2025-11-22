Jolis minois et viles trombines : méfiez vous des apparences GALERIE GRIFFON Paris

« Quoi, ma gueule ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? » pourraient s’écrier les portraiturés de la littérature.

Le portrait, c’est le grand moment, le morceau de bravoure par excellence, où l’on détaille des physionomies célestes, patibulaires, sublimes, voire franchement quelconques. La figure de l’autre : quoi de plus fascinant ? Il y a les spécialistes du démontage de trombine, les grands mémorialistes, les diaristes qui brossent des images hautes en couleur, et puis les artistes du portrait minute.

Un défilé étonnamment varié, à la fois classique et contemporain, mis en voix par Les Livreurs et Denis Lavant, président d’honneur de la 16e édition, et en musique par Catherine N.

« Les Livreurs » et Denis Lavant vous invitent à un défilé de grands portraits littéraires, étonnamment variés, à la fois classiques et contemporains.

Le samedi 22 novembre 2025

de 20h00 à 22h30

payant

De 5€ à 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

GALERIE GRIFFON 55 bis, rue des Francs-Bourgeois 75004 M° RambuteauParis

https://www.billetweb.fr/let-2025 reservation@leslivreurs.com https://www.facebook.com/production.leslivreurs