JOLONI Tandem Scène Nationale Arleux

Arleux

JOLONI Tandem Scène Nationale

124 Rue des Murets Simon Arleux Nord

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Un royaume sonore nouveau s’ouvre à nous, constellé de résonances métalliques, cristallines, boisées. L’effet apaisant de cette alliance subtile des guitares et des percussions est immédiat. Voilà un concert qui convient toutes les oreilles ouvertes, curieuses de sons qui nous disent quelque chose du monde actuel. Jojoni signifie peu à peu en japonais. Avec cet éloge du temps passé à bien faire et à profiter des choses, l’ensemble 0 met tout en œuvre pour échapper aux injonctions du remplissage de nos agendas et du court-termisme.

Un royaume sonore nouveau s’ouvre à nous, constellé de résonances métalliques, cristallines, boisées. L’effet apaisant de cette alliance subtile des guitares et des percussions est immédiat. Voilà un concert qui convient toutes les oreilles ouvertes, curieuses de sons qui nous disent quelque chose du monde actuel. Jojoni signifie peu à peu en japonais. Avec cet éloge du temps passé à bien faire et à profiter des choses, l’ensemble 0 met tout en œuvre pour échapper aux injonctions du remplissage de nos agendas et du court-termisme. .

124 Rue des Murets Simon Arleux 59151 Nord Hauts-de-France +33 3 27 93 16 55 contact@lafermedesailleurs.com

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English :

A new realm of sound opens up, studded with metallic, crystalline, woody resonances. The soothing effect of this subtle alliance of guitars and percussion is immediate. This is a concert for all open ears, curious about sounds that tell us something about the world today. Jojoni means little by little in Japanese. In praise of time spent doing things well and enjoying things, Ensemble 0 does everything in its power to escape the injunctions of agenda-filling and short-termism.

L’événement JOLONI Tandem Scène Nationale Arleux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Douaisis