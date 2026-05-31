Joly Jazz Festival, Ferrière-la-Petite, Ferrière-la-Petite

Joly Jazz Festival Vendredi 3 juillet, 19h00 Ferrière-la-Petite Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

La prochaine édition du festival JOLY JAZZ – festival musical éclectique itinérant – aura lieu du 3 au 15 juillet 2026 en Sambre-Avesnois.

Au programme, une vingtaine d’artistes à découvrir (on vous détaille ça bientôt) en 10 étapes.

Tous les jours on ouvre à 19h. On peut manger sur place. Les concerts commencent à 20h, sauf au Musverre où nous vous donnons rdv à 16h.

Toujours pas de tarif de billetterie imposé. C’est vous qui décidez du prix d’entrée !

L’équipe de Bougez Rock a hâte de vous retrouver !!!

Ferrière-la-Petite Rue de l’église Ferrière-la-Petite Ferrière-la-Petite 59680 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jolyjazzenavesnois/?locale=fr_FR »}]

Joly Jazz est un festival itinérant qui allie la découverte de l’actualité jazz et des musiques nouvelles à la singularité du patrimoine et des paysages de Sambre-Avesnois. Musique Jazz

DR