Joly Jazz Festival, Halte nautique de Landrecies, Landrecies
Joly Jazz Festival, Halte nautique de Landrecies, Landrecies mardi 14 juillet 2026.
Joly Jazz Festival Mardi 14 juillet, 19h00 Halte nautique de Landrecies Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T22:00:00+02:00
La prochaine édition du festival JOLY JAZZ – festival musical éclectique itinérant – aura lieu du 3 au 15 juillet 2026 en Sambre-Avesnois.
Au programme, une vingtaine d’artistes à découvrir (on vous détaille ça bientôt) en 10 étapes.
Tous les jours on ouvre à 19h. On peut manger sur place. Les concerts commencent à 20h, sauf au Musverre où nous vous donnons rdv à 16h.
Toujours pas de tarif de billetterie imposé. C’est vous qui décidez du prix d’entrée !
L’équipe de Bougez Rock a hâte de vous retrouver !!!
Halte nautique de Landrecies Quai du Pont Rouge, 59550 Landrecies Landrecies 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jolyjazzenavesnois/?locale=fr_FR »}]
Joly Jazz est un festival itinérant qui allie la découverte de l’actualité jazz et des musiques nouvelles à la singularité du patrimoine et des paysages de Sambre-Avesnois. Musique Jazz
DR