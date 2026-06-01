Joly Jazz Festival, Marpent, Marpent
Joly Jazz Festival, Marpent, Marpent lundi 13 juillet 2026.
Joly Jazz Festival Lundi 13 juillet, 19h00 Marpent Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T22:00:00+02:00
La prochaine édition du festival JOLY JAZZ – festival musical éclectique itinérant – aura lieu du 3 au 15 juillet 2026 en Sambre-Avesnois.
Au programme, une vingtaine d’artistes à découvrir (on vous détaille ça bientôt) en 10 étapes.
Tous les jours on ouvre à 19h. On peut manger sur place. Les concerts commencent à 20h, sauf au Musverre où nous vous donnons rdv à 16h.
Toujours pas de tarif de billetterie imposé. C’est vous qui décidez du prix d’entrée !
L’équipe de Bougez Rock a hâte de vous retrouver !!!
Marpent Marpent Marpent 59164 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jolyjazzenavesnois/?locale=fr_FR »}]
Joly Jazz est un festival itinérant qui allie la découverte de l’actualité jazz et des musiques nouvelles à la singularité du patrimoine et des paysages de Sambre-Avesnois. Musique Jazz
DR