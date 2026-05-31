Joly Jazz Festival, MusVerre, Sars-Poteries
Joly Jazz Festival, MusVerre, Sars-Poteries dimanche 5 juillet 2026.
Joly Jazz Festival Dimanche 5 juillet, 16h00 MusVerre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
La prochaine édition du festival JOLY JAZZ – festival musical éclectique itinérant – aura lieu du 3 au 15 juillet 2026 en Sambre-Avesnois.
Au programme, une vingtaine d’artistes à découvrir (on vous détaille ça bientôt) en 10 étapes.
Tous les jours on ouvre à 19h. On peut manger sur place. Les concerts commencent à 20h, sauf au Musverre où nous vous donnons rdv à 16h.
Toujours pas de tarif de billetterie imposé. C’est vous qui décidez du prix d’entrée !
L’équipe de Bougez Rock a hâte de vous retrouver !!!
MusVerre 76 Rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jolyjazzenavesnois/?locale=fr_FR »}]
Joly Jazz est un festival itinérant qui allie la découverte de l’actualité jazz et des musiques nouvelles à la singularité du patrimoine et des paysages de Sambre-Avesnois. Musique Jazz
DR
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