Jomei en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec

Lopérec Finistère
Début : 2025-11-07 21:00:00
fin : 2025-11-07 01:00:00
2025-11-07
Entre mélodies entraînantes, basses saturés et textes qui touchent l’âme, Jomei débarque avec son univers à la croisée du rap conscient, de la trap mélodique et de la poésie brute.
Accompagné au piano et à la harpe par Alicia Ducoustel, le duo cassent les codes de la musique urbaine pour créer une véritable alchimie de genre et de sonorités, entre introspection et révolte, douceur et feu. .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
