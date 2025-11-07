Jomei en concert à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 21:00:00

fin : 2025-11-07 01:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Entre mélodies entraînantes, basses saturés et textes qui touchent l’âme, Jomei débarque avec son univers à la croisée du rap conscient, de la trap mélodique et de la poésie brute.

Accompagné au piano et à la harpe par Alicia Ducoustel, le duo cassent les codes de la musique urbaine pour créer une véritable alchimie de genre et de sonorités, entre introspection et révolte, douceur et feu. .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

L’événement Jomei en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ