Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jomei en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec

Jomei en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec vendredi 7 novembre 2025.

Jomei en concert à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 21:00:00
fin : 2025-11-07 01:00:00

Date(s) :
2025-11-07

Entre mélodies entraînantes, basses saturés et textes qui touchent l’âme, Jomei débarque avec son univers à la croisée du rap conscient, de la trap mélodique et de la poésie brute.
Accompagné au piano et à la harpe par Alicia Ducoustel, le duo cassent les codes de la musique urbaine pour créer une véritable alchimie de genre et de sonorités, entre introspection et révolte, douceur et feu.   .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jomei en concert à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ