OTROS TANGOS – LA CARAVELLE Meaux

OTROS TANGOS Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : OTROS TANGOSDistribution Compagnie Cambalache Chant Juan Ramos Bandonéon Facundo Torres Piano Benjamin Sebban Violon Jaime Flores Caceres Contrebasse Santiago Quagliariello Danse Andréa Kuna et Diego OcampoParce que la musique n’a pas de frontières, Otros Tangos est une ode à l’amour. Otros Tangos a pour thème le partage et par extension une invitation à fêter l’universalité de la musique : faire rassembler et s’assembler des sons venus d’ici et d’ailleurs comme les âmes bercées par les vents qui soufflent dans les rues cosmopolites de Buenos Aires ou de Paris. Une création qui vous invitera à aller d’un univers à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, d’une musique à l’autre, d’un être vers les autres. Otros Tangos ambitionne de croiser le charme de la musique argentine avec l’éclectisme de la chanson française ou la chaleur d’un boléro cubain. Tous ces univers revisités se mêlent, se croisent, s’entrecroisent, s’entrechoquent. Ces musiques sont ainsi recueillies et jouées avec la promesse de belles soirées d’émerveillement grâce à l’univers du tango. Otros Tangos fera découvrir aux spectateurs un univers où même le silence peut devenir musique, chant, danse… au cœur même de l’atmosphère des spectacles de cabarets tango de Buenos Aires.Production : Compagnie Cambalache, avec les soutiens : Ville de Paris, Centre Paris Anim’Curial

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77