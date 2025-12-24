Jon & John Trio, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Jon & John Trio, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 31 janvier 2026.
Jon & John Trio
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Concert de jazz funk, groove au Roll’Studio
un trio de musiciens
John Massa au saxophone
Jonathan Soucasse au piano
Jérôme Mouriez à la batterie
https://youtu.be/eHwE8Ep50g4 .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz funk and groove concert at Roll’Studio
L’événement Jon & John Trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille