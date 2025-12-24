Jon & John Trio, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Jon & John Trio

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Concert de jazz funk, groove au Roll’Studio

un trio de musiciens

John Massa au saxophone

Jonathan Soucasse au piano

Jérôme Mouriez à la batterie



https://youtu.be/eHwE8Ep50g4 .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz funk and groove concert at Roll’Studio

L’événement Jon & John Trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille