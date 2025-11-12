Jonah Kagen – Badaboum Badaboum Paris

Originaire de Savannah (Géorgie), il mêle virtuosité guitaristique et écriture introspective, influencé par Townes Van Zandt et Andy McKee. Révélé avec God Needs the Devil, un titre devenu viral et classé parmi les meilleures chansons pop de 2024 par Spotify, il cumule aujourd’hui plus de 450 millions de streams et 3,5 millions d’auditeurs mensuels. Après un EP remarqué (Black Dress), il dévoilera le 5 septembre son premier album Sunflowers and Leather, écrit et produit en solitaire lors d’un voyage à travers l’Ouest américain. Sur scène, il a foulé les plus grands festivals (Austin City Limits, AmericanaFest…) et a récemment assuré la première partie du concert complet de Chance Peña à Paris.

À seulement 25 ans, Jonah Kagen s’impose comme une nouvelle voix incontournable de la folk-pop américaine.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant Prix : 27.90 EUR Tout public.

Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (108.64m)

