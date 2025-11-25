JONAS&LANDER – « Bate Fado » Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus

JONAS&LANDER – « Bate Fado » Théâtre intercommunal Le Forum Fréjus mardi 25 novembre 2025.

JONAS&LANDER – « Bate Fado »

Théâtre intercommunal Le Forum 83, boulevard de la Mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 22:15:00

Date(s) :

2025-11-25

Considérés comme les chorégraphes portugais parmi les plus inventifs de leur génération, Jonas&Lander embarque les spectateurs dans une création hybride qui fusionne danse et musique.

.

Théâtre intercommunal Le Forum 83, boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : JONAS&LANDER – « Bate Fado »

Considered to be among the most inventive Portuguese choreographers of their generation, Jonas&Lander take the audience on a journey through a hybrid creation that fuses dance and music.

German :

Jonas&Lander gelten als die einfallsreichsten portugiesischen Choreografen ihrer Generation und nehmen die Zuschauer mit auf eine hybride Kreation, die Tanz und Musik miteinander verschmelzen lässt.

Italiano :

Considerati tra i coreografi portoghesi più inventivi della loro generazione, Jonas&Lander accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso una creazione ibrida che fonde danza e musica.

Espanol :

Considerados entre los coreógrafos portugueses más inventivos de su generación, Jonas&Lander llevan al público a un viaje a través de una creación híbrida que fusiona danza y música.

L’événement JONAS&LANDER – « Bate Fado » Fréjus a été mis à jour le 2025-07-01 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme