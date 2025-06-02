JONATHAN DASSIN CHANTE JOE DASSIN – JONATHAN DASSIN – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

JONATHAN DASSIN CHANTE JOE DASSIN – JONATHAN DASSIN Début : 2027-01-08 à 20:00. Tarif : – euros.

HUGUES GENTELET ET 20H40 PRODUCTIONS PRÉSENTENT : JONATHAN DASSINQui de plus légitime que Jonathan Dassin pour à nouveau faire vivre sur scène les grandes chansons de Joe Dassin« Moi, j’avais le soleil… Jour et nuit dans les yeux d’Émilie… Je réchauffais ma vie à son sourire… ». 45 ans plus tard ce morceau emblématique de Jo Dassin touche à nouveau toutes les générations jusqu’à devenir l’hymne de la coupe du monde de rugby en 2023. On découvre ou on redécouvre son immense répertoire de chansons populaires qui n’ont pas pris une ride. L’été indien, les Champs-Élysées, et si tu n’existais pas, l’Amérique… Jonathan a hérité de son père la passion de la musique, à 13 ans déjà il composait ses premières chansons au piano, après « Éponyme » son premier opus, un deuxième album est en préparation. Venez vibrer, chanter, découvrir ou redécouvrir la galaxie Dassin !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37