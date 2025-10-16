Jonathan Fournel et l’Orchestre de Picardie Compiègne

Jonathan Fournel et l’Orchestre de Picardie Compiègne jeudi 16 octobre 2025.

Jonathan Fournel et l’Orchestre de Picardie

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 39

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Venez écouter le pianiste virtuose Jonathan Fournel, Grand-Prix international Reine Elisabeth, et l’Orchestre de Picardie interpréter ces chefs-d’oeuvre du romantisme allemand pour ouvrir brillamment la saison du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne.

Une sorte d’appel de la forêt , calme et majestueux, auquel répond, en écho et du fond du clavier, une douce caresse d’arpèges ascendants… C’est sur ce merveilleux dialogue entre le cor et le piano soliste que s’ouvre l’imposant Concerto n° 2 en si bémol de Brahms (1881). Quatre mouvements (au lieu des trois habituels), absence de véritable cadence, emprunt à l’univers de la musique de chambre l’oeuvre tournait le dos au style dramatique et spectaculaire propre au genre tout en exigeant une technique pianistique exceptionnelle. Il reviendra au pianiste multi-primé Jonathan Fournel de révéler toutes les beautés et richesses poétiques de ce monument de la musique romantique.

En contraste, la Symphonie n°3 en ré majeur du tout jeune Schubert (1815) tracera un sillon apparemment plus modeste. Les modèles viennent de Haydn ou de Beethoven et l’on y entend des échos de Rossini, alors très à la mode dans la Vienne de ces années-là. Et pourtant, passée la dramatique introduction lente imitée de Haydn, quel charme que ce thème gentiment tournoyant à la clarinette (Allegro) ! Quelle fraicheur que cette promenade insouciante, à laquelle nous invite l’Allegretto ! Et l’on s’enchantera encore d’un savoureux ländler (Trio du Menuet), avant un Finale gai et lumineux, qu’emporte un trépidant rythme de tarentelle. 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jonathan Fournel et l’Orchestre de Picardie Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme