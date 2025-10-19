Jonathan Fournel & le Trio Arnold VIBRATION(S) Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:20:00

2025-10-19

Premier prix du prestigieux Concours Reine Elisabeth en 2021, le pianiste Jonathan Fournel s’impose comme l’une des grandes figures de la scène classique actuelle, salué pour la profondeur de son jeu, son raffinement sonore et son aisance dans le répertoire romantique. Pour ce concert de clôture, il retrouve le Trio Arnold, fondé en 2013, qui incarne l’excellence de la musique de chambre française et séduit par la richesse de son interprétation collective.

Ils sont rejoints pour l’occasion par Élise Liu au violon et Laurène Durantel à la contrebasse. Pour ce concert de clôture du festival, ils proposent un moment musical intense avec deux chefs-d’œuvre du romantisme le Quatuor pour piano et cordes d’Ernest Chausson, œuvre rare et expressive, et le Concerto n°2 de Chopin dans sa version pour piano et quintette à cordes, qui dévoile toute la poésie et

l’élégance lyrique de cette partition dans une forme intime et sensible.

Programme

E. CHAUSSON Quatuor pour piano et cordes en la majeur op. 30.

ENTRACTE

F. CHOPIN Concerto pour piano et quintette à cordes n°2 en fa mineur, op. 21

Durée 1h20 avec entracte.

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival de musique classique « VIBRATION(S) », en partenariat avec la Ville de Bischwiller.

Placement numéroté.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/jonathan-fournel-le-trio-arnold/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

First prizewinner of the prestigious Queen Elisabeth Competition in 2021, pianist Jonathan Fournel has established himself as one of the leading figures on today?s classical scene, acclaimed for the depth of his playing, his refinement of sound and his ease with the Romantic repertoire. For this closing concert, he reunites with the Arnold Trio, who embody the excellence of French chamber music.

German :

Der Pianist Jonathan Fournel, der 2021 den ersten Preis des renommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerbs gewann, hat sich als eine der großen Figuren der heutigen Klassikszene etabliert und wird für die Tiefe seines Spiels, seine klangliche Raffinesse und seine Gewandtheit im romantischen Repertoire gelobt. Für dieses Abschlusskonzert trifft er auf das Trio Arnold, das die Exzellenz der französischen Kammermusik verkörpert.

Italiano :

Vincitore del primo premio del prestigioso Concorso Regina Elisabetta nel 2021, il pianista Jonathan Fournel si è affermato come una delle figure di spicco dell’attuale scena classica, acclamato per la profondità del suo modo di suonare, la raffinatezza del suono e la disinvoltura con il repertorio romantico. Per questo concerto di chiusura, si riunisce con il Trio Arnold, che incarna l’eccellenza della musica da camera francese.

Espanol :

Primer premio del prestigioso Concurso Reina Elisabeth en 2021, el pianista Jonathan Fournel se ha consolidado como una de las principales figuras de la escena clásica actual, aclamado por la profundidad de su interpretación, su refinamiento sonoro y su facilidad para el repertorio romántico. Para este concierto de clausura, se reúne con el Trío Arnold, que encarna la excelencia de la música de cámara francesa.

