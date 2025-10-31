Jonathan O’Donnell dans « Sympa l’ambiance » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Jonathan O’Donnell dans « Sympa l’ambiance » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence vendredi 31 octobre 2025.

Jonathan O’Donnell dans « Sympa l’ambiance »

Vendredi 31 octobre 2025 de 21h à 22h15.

Samedi 1er novembre 2025 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 22:15:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs “On a eu le plaisir de voir Jonathan O’Donnell sur scène et c’était top !

Le niveau d’énergie, l’échange avec la salle, les vannes et les traits d’esprits s’enchaînent, Jonathan il vous régale.

Vous avez l’impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d’être un de ses potes, de le connaitre quoi ! Je suis sortie du spectacle ravie, après un moment très agréable de rires sincères et d’empathie avec Jonathan.

Franchement, venez, ça vaut la peine ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s always difficult to talk about your own show, so I prefer to let the audience do the talking: « We had the pleasure of seeing Jonathan O?Donnell on stage, and it was great!

German :

Es ist immer schwierig, über seine eigene Show zu sprechen, deshalb überlasse ich das lieber den Zuschauern: « Wir hatten das Vergnügen, Jonathan O?Donnell auf der Bühne zu sehen, und das war top!

Italiano :

È sempre difficile parlare del proprio spettacolo, quindi preferisco lasciarlo al pubblico: « Abbiamo avuto il piacere di vedere Jonathan O’Donnell sul palco ed è stato fantastico!

Espanol :

Siempre es difícil hablar de tu propio espectáculo, así que prefiero dejárselo al público: « Tuvimos el placer de ver a Jonathan O’Donnell en el escenario y ¡fue genial!

