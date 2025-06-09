Jonathan O’Donnell Festival Drôlement Bien Salle Proudhon Besançon

Jonathan O’Donnell Festival Drôlement Bien

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs “On a eu le plaisir de voir Jonathan O’Donnell sur scène et c’était top ! Le niveau d’énergie, l’échange avec la salle, les vannes et les traits d’esprit s’enchaînent, Jonathan il vous régale. Vous avez l’impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d’être un de ses potes, de le connaître quoi ! Franchement, venez, ça en vaut la peine !” .

Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Jonathan O’Donnell Festival Drôlement Bien

German : Jonathan O’Donnell Festival Drôlement Bien

Italiano :

Espanol :

L’événement Jonathan O’Donnell Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME