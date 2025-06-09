Jonathan O’Donnell Festival Drôlement Bien Salle Proudhon Besançon
Jonathan O'Donnell Festival Drôlement Bien Salle Proudhon Besançon jeudi 22 janvier 2026.
Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Début : 2026-01-22 20:00:00
2026-01-22
C'est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs "On a eu le plaisir de voir Jonathan O'Donnell sur scène et c'était top ! Le niveau d'énergie, l'échange avec la salle, les vannes et les traits d'esprit s'enchaînent, Jonathan il vous régale. Vous avez l'impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d'être un de ses potes, de le connaître quoi ! Franchement, venez, ça en vaut la peine !" .
Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
