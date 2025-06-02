JONATHAN O’DONNELL – SALLE PAUL GARCIN Lyon

JONATHAN O’DONNELL Début : 2026-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs :“On a eu le plaisir de voir Jonathan O’Donnell sur scène et c’était top !Le niveau d’énergie, l’échange avec la salle, les vannes et les traits d’esprits s’enchaînent, Jonathan il vous régale.Vous avez l’impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d’être un de ses potes, de le connaitre quoi ! Je suis sortie du spectacle ravie, après un moment très agréable de rires sincères et d’empathie avec Jonathan.Franchement, venez, ça en vaut la peine !”

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69