Jonathan O’donnell Sympa l’ambiance La Comédie du Finistère Brest

Jonathan O’donnell Sympa l’ambiance

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-02-27 22:15:00

Date(s) :

2026-02-27

Dans ce spectacle je raconte tout. Mes proches me disent que ce n’est pas une bonne idée.

Forcément. Mais comme je n’aime pas qu’on me dise ce que je dois faire, je vais même en raconter un peu plus que prévu. Et tout est vrai.

Informations pratiques

Durée 1h15.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

