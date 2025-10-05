Jonathan O’Donnell : Sympa l’ambiance Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Jonathan O’Donnell : Sympa l’ambiance Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 16 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs :“On a eu le plaisir de voir Jonathan O’Donnell sur scène et c’était top !Le niveau d’énergie, l’échange avec la salle, les vannes et les traits d’esprits s’enchaînent,Jonathan il vous régale.Vous avez l’impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d’être un de ses potes, de le connaître quoi ! Je suis sortie du spectacle ravie, après un moment très agréable de rires sincères et d’empathie avec Jonathan.Franchement, venez, ça en vaut la peine !” Représentations les 16 et 17 décembre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr