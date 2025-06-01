Jonathan O’Donnell – Sympa l’ambiance ! Le Bacchus Rennes 17 et 18 avril 2026 Tarifs : 21€ et 15€

C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs :

C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs :

“On a eu le plaisir de voir Jonathan O’Donnell sur scène et c’était top !

Le niveau d’énergie, l’échange avec la salle, les vannes et les traits d’esprits s’enchaînent, Jonathan il vous régale.

Vous avez l’impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d’être un de ses potes, de le connaitre quoi ! Je suis sortie du spectacle ravie, après un moment très agréable de rires sincères et d’empathie avec Jonathan.

Franchement, venez, ça en vaut la peine !”

[https://youtu.be/Azt8r01aeJ8](https://youtu.be/Azt8r01aeJ8)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-17T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T22:15:00.000+02:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8112-jonathan-o-donnell-sympa-l-ambiance-avril-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine