Jonathan Poulet : Les ordonnances musicales de la Figue Forte Nouveau Studio Théâtre Nantes

Jonathan Poulet : Les ordonnances musicales de la Figue Forte Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 18:00 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com Tout public

Concert performance / Sortie de résidencepar Jonathan Poulet / Cie La Nouvelle Panique ??Performeur, musicien et artiste plasticien, Jonathan Poulet associe sa recherche visuelle à une pratique musicale et performative, à travers la fabrique d’instruments et de dispositifs expérimentaux dédiés à modifier les cadres et les formes des concerts.Au coeur de son projet de performance solo prédomine ainsi le geste instrumental, par l’exploration des multiples possibilités de jeux gestuels et de présences aux spectateurs et spectatrices. Il présentera au Nouveau Studio Théâtre le fruit de ses recherches actuelles au cours d’un concert-performance où s’articuleront des vocabulaires de gestes musicaux en interaction avec des prototypes d’instruments précis, choisis ou fabriqués, autant qu’avec des objets du quotidien. L’importance du récit, de la fiction et de l’imaginaire, mais aussi de l’improvisation, agiront comme un liant entre ses pratiques, pour nous adresser ses émotions sans artifices ni mur.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.facebook.com/nouveaustudiotheatre