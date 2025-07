Jonction des 3 canaux au fil de l’eau un été à la carte Montargis

Rue du Port Saint-Roch Montargis Loiret

Lors d’une journée, changez de rythme, connectez vous à la nature et naviguez sur le Canal de Briare pendant 6 heures à bord du ZIA !

Pour le déjeuner, un arrêt à proximité du lac de Chalette-sur-Loing vous sera proposé, où vous pourrez déguster votre pique-nique tiré du sac.

Vous embarquerez ensuite en direction du Moulin Bardin sur la commune d’Amilly, puis retour au port Saint-Roch. 20 .

Rue du Port Saint-Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

