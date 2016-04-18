Jonglage à la médiathèque !, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Jonglage à la médiathèque ! Samedi 18 avril, 16h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Samedi 18 avril – 16h

Dans le cadre du focus cirque l’ÉSACTO’ LIDO – École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie lance la balle en vous proposant plusieurs numéros de jonglage !

Entre deux lectures, faites une pause massues et diabolo. L’occasion de profiter d’un joyeux impromptu de cirque et découvrir, par la même occasion, l’univers de plusieurs des artistes jongleurs diplômés de cette école.

Un moment suspendu à partager entre poésie, balles de contact et sourires !

Médiathèque Rangueil

Durée : 35 min

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Entre deux lectures, faites une pause massues et diabolo – CIRQUE