Jonglage et magie Sens-Beaujeu

Sens-Beaujeu Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez nombreux participer à notre repas spectacle avec Luce la Puce.
Sur réservation
Venez admirer le spectacle de Luce la Puce et profiter d’un excellent diner.
Le spectacle de magie et de jonglage de Luce la Puce vous comblera.
Le repas sera composé d’un apéritif, d’une soupe à l’oignon, d’un poulet au vinaigre et gratin dauphinois et pour finir d’un baba au rhum.
Sur réservation. 25 .
Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 19 82 75 contact@sens-beaujeu-patrimoine.fr
English :
Come and join us for a meal and show with Luce la Puce.
Reservations required
