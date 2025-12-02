Jonglage et monocycle avec le Chapidock et Cirque en Retz Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée prix libre + informations à www.chapidock.com => Evenements Tout public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Venez au chapiteau le samedi 17 Janvier entre 13h30 et 18h, pour partager un moment de jonglage et du monocycle. Des intervenants et des professionnels seront presents pour vous montrer.On organise cette évènement avec Cirque en Retz!Entrée à prix libre

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr