Jonglage et musique live Thann
Jonglage et musique live Thann dimanche 14 décembre 2025.
Jonglage et musique live
rues du centre ville Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Les petits comme les plus grands se verront plongés dans un spectacle clownesque alliant jonglerie et lumière au son de l’accordéon.
Venez à la rencontre de cette compagnie de cirque alsacienne. .
rues du centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
English :
Young and old alike will be immersed in a clownish show combining juggling and lighting to the sound of the accordion.
German :
Die Kleinen und die Großen werden in eine clowneske Show eintauchen, die Jonglage und Licht zum Klang des Akkordeons verbindet.
Italiano :
Grandi e piccini saranno immersi in uno spettacolo clownesco che combina giocoleria e luci al suono della fisarmonica.
Espanol :
Grandes y pequeños se sumergirán en un espectáculo de clown que combina malabares e iluminación al son del acordeón.
