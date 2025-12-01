Jonglage et musique live

rues du centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les petits comme les plus grands se verront plongés dans un spectacle clownesque alliant jonglerie et lumière au son de l’accordéon.

Venez à la rencontre de cette compagnie de cirque alsacienne. .

rues du centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

English :

Young and old alike will be immersed in a clownish show combining juggling and lighting to the sound of the accordion.

German :

Die Kleinen und die Großen werden in eine clowneske Show eintauchen, die Jonglage und Licht zum Klang des Akkordeons verbindet.

Italiano :

Grandi e piccini saranno immersi in uno spettacolo clownesco che combina giocoleria e luci al suono della fisarmonica.

Espanol :

Grandes y pequeños se sumergirán en un espectáculo de clown que combina malabares e iluminación al son del acordeón.

L’événement Jonglage et musique live Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay