JONGLAGE, ILLUSION, JEU CLOWNESQUE « Éclipse »

10 rue de Greenock Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Dans un décor épuré, baigné d’ombres et de lumières, un personnage minutieux tente de maîtriser un monde qui lui échappe. Une chaise, une lampe suspendue, un tourne disque, quelques objets méticuleusement disposés… Mais l’illusion du contrôle vacille à chaque instant. La lumière joue, la pénombre s’impose, transformant gestes et objets en éléments d’un ballet absurde. Entre manipulation et imprévus, ce spectacle explore la frontière entre logique et chaos, dans une chorégraphie visuelle où la réalité se dérobe au fil d’un simple interrupteur.

A 15h00 & 20h00

Salle des fêtes | Veulettes-sur-Mer

Dans le cadre de SPRING, festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie, du 9 mars au 8 avril 2026, proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

Spectacle en tournée L’Entente des falaises .

10 rue de Greenock Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

