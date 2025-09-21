Jonglage Magie Eclipse Gamaches

Jonglage Magie Eclipse

8 Rue du Huit Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 19:50:00

Date(s) :

2026-03-19

De 6€ à 13€ A partir de 7 ans.

Entre moments suspendus et rythmes changeants, il crée avec humour un pur moment de magie et d’illusion. Hypnotique.

Une balle blanche, une lampe suspendue, la ficelle de l’interrupteur, une enceinte qui diffuse un tango rétro… Sur scène tout semble à sa place.

Assis sur une chaise, Léo Rousselet joue avec l’ombre et la lumière, guidé par cette balle insaisissable, qui lui joue des mauvais tours. Sous une lumière unique, il nous embarque dans cet univers poétique et ludique avec des airs à la Charlie Chaplin. Il révèle un personnage soucieux de bien faire, toujours un peu dépassé mais prêt à relever toutes les situations même les plus burlesques.

Jeudi 19 mars à 19h Salle Paul Eluard de Gamaches

Samedi 21 mars à 19h L’Abri Bus à Criel-sur-Mer

Dimanche 22 mars à 15h Théâtre du Château à Eu

8 Rue du Huit Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

English :

From 6? to 13? Ages 7 and up.

Between suspended moments and shifting rhythms, he humorously creates a moment of pure magic and illusion. Hypnotic.

A white ball, a suspended lamp, the string of a light switch, a loudspeaker playing a retro tango… On stage, everything seems in its place.

Sitting on a chair, Léo Rousselet plays with light and shadow, guided by this elusive ball that plays tricks on him. Under a unique light, he draws us into this poetic, playful universe with Charlie Chaplin-like tunes. He reveals a character anxious to do the right thing, always a little out of his depth, but ready to rise to any situation, no matter how burlesque.

Thursday March 19 at 7pm: Salle Paul Eluard, Gamaches

Saturday, March 21, 7pm: L’Abri Bus, Criel-sur-Mer

Sunday, March 22, 3pm: Théâtre du Château, Eu

German :

Von 6? bis 13? Ab 7 Jahren.

Zwischen schwebenden Momenten und wechselnden Rhythmen schafft er mit Humor einen reinen Moment der Magie und der Illusion. Es ist hypnotisch.

Ein weißer Ball, eine Hängelampe, die Schnur des Lichtschalters, ein Lautsprecher, der einen Retro-Tango abspielt? Auf der Bühne scheint alles an seinem Platz zu sein.

Auf einem Stuhl sitzend, spielt Léo Rousselet mit Licht und Schatten, geleitet von diesem schwer fassbaren Ball, der ihm böse Streiche spielt. Unter einem einzigartigen Licht entführt er uns mit Melodien à la Charlie Chaplin in dieses poetische und verspielte Universum. Er enthüllt einen Charakter, der darauf bedacht ist, alles richtig zu machen, immer ein wenig überfordert ist, aber bereit ist, sich jeder noch so burlesken Situation zu stellen.

Donnerstag, 19. März um 19 Uhr: Salle Paul Eluard in Gamaches

Samstag, 21. März um 19 Uhr: L’Abri Bus in Criel-sur-Mer

Sonntag, 22. März um 15 Uhr: Théâtre du Château in Eu

Italiano :

Da 6? A 13 anni? Dai 7 anni.

Tra momenti sospesi e ritmi mutevoli, crea con umorismo un momento di pura magia e illusione. Ipnotico.

Una palla bianca, una lampada sospesa, la corda di un interruttore, un altoparlante che suona un tango retrò… Sul palco, tutto sembra al suo posto.

Seduto su una sedia, Léo Rousselet gioca con luci e ombre, guidato da questa palla sfuggente che gli gioca brutti scherzi. Sotto una luce unica, ci trascina in questo mondo poetico e giocoso con melodie alla Charlie Chaplin. Rivela un personaggio ansioso di fare la cosa giusta, sempre un po’ spaesato ma pronto ad affrontare qualsiasi situazione, anche la più burlesca.

Giovedì 19 marzo alle 19:00: Salle Paul Eluard, Gamaches

Sabato 21 marzo alle 19:00: L’Abri Bus, Criel-sur-Mer

Domenica 22 marzo alle 15.00: Théâtre du Château, Eu

Espanol :

¿De 6? a 13? Desde los 7 años.

Entre momentos suspendidos y ritmos cambiantes, crea con humor un momento puro de magia e ilusión. Hipnótico.

Una bola blanca, una lámpara suspendida, la cuerda de un interruptor de la luz, un altavoz que toca un tango retro… En el escenario, todo parece estar en su sitio.

Sentado en una silla, Léo Rousselet juega con las luces y las sombras, guiado por esta bola escurridiza que le juega malas pasadas. Bajo una luz única, nos introduce en este mundo poético y lúdico con melodías a lo Charlie Chaplin. Nos revela un personaje ansioso por hacer lo correcto, siempre un poco fuera de sí, pero dispuesto a estar a la altura de cualquier situación, incluso de las más burlescas.

Jueves 19 de marzo a las 19:00 h: Sala Paul Eluard, Gamaches

Sábado 21 de marzo a las 19:00 h: L’Abri Bus, Criel-sur-Mer

Domingo 22 de marzo a las 15:00 h: Théâtre du Château, Eu

L’événement Jonglage Magie Eclipse Gamaches a été mis à jour le 2025-09-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS