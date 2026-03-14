Jongle avec les mots

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Des jeux créatifs et des activités originales pour découvrir qu’écrire peut-être facile et amusant !

Sur inscription auprès de la médiathèque Guillaume Thomas Raynal 05 65 70 30 32 ou bibli.stgeniezdolt@orange.fr

Pour enfants et ado de 8 à 14 ans .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Creative games and original activities to discover that writing can be easy and fun!

L’événement Jongle avec les mots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)