Jongle avec les mots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Jongle avec les mots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 15 avril 2026.
Jongle avec les mots
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Des jeux créatifs et des activités originales pour découvrir qu’écrire peut-être facile et amusant !
Sur inscription auprès de la médiathèque Guillaume Thomas Raynal 05 65 70 30 32 ou bibli.stgeniezdolt@orange.fr
Pour enfants et ado de 8 à 14 ans .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
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English :
Creative games and original activities to discover that writing can be easy and fun!
L’événement Jongle avec les mots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)