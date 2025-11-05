Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jonglerie Formidable Salles-de-Villefagnan

mercredi 5 novembre 2025.

Jonglerie Formidable

Salle des fêtes Salles-de-Villefagnan Charente

2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05

Date(s) :
2025-11-05

Formidable, l’histoire de la jonglerie par la Cie Gentleman jongleur.
Salle des fêtes Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine 

English :

Formidable, the history of juggling by Cie Gentleman Jongleur.

German :

Formidable, l’histoire de la jonglerie von der Cie Gentleman jongleur.

Italiano :

Formidabile, la storia della giocoleria della Gentleman Juggler Company.

Espanol :

Formidable, la historia de los malabares , por la Gentleman Juggler Company.

