Jonglerie Salle Henri Picoron Puyravault vendredi 23 janvier 2026.
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Début : 2026-01-23 16:45:00
fin : 2026-01-30 18:45:00
2026-01-23 2026-01-30
Essayez-vous au jonglage avec un circassien.
A partir de 5 ans accompagné d’un adulte .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
