Jonglez, vous êtes filmé·e·s ! #2, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Jonglez, vous êtes filmé·e·s ! #2 28 février et 1 mars La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit sur inscription auprès d’Isalyne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T14:00:00+01:00 – 2026-03-01T17:00:00+01:00

Afin de vous initier à l’art du jonglage ou de perfectionner votre habileté, vous serez encadré•es par Valentina SANTORI (Artiste associée à La Verrerie d’Alès) et capturé•es par Coline GODINOT (Vidéaste et Photographe).

Découvrez ci-dessous la vidéo issue de l’atelier « Jonglez vous êtes filmé·e·s! » saison 24-25

Ce stage s’adresse à un public jeune & adolescent tous niveaux (à partir de 8 ans)

Le projet « Jonglez, vous êtes filmé•es! » est composé de 5 stages qui seront suivis d’une restitution public en septembre 2026 (précisions à venir)

29 & 30 Novembre

13 & 14 Décembre

28 Fév & 01 Mars

09 & 10 Mai

11 & 12 Juillet

Restitution Septembre 2026

Film JVEF#1 (S24-25) | Capsule 01 JVEF#2 | Capsule 02 JVEF#2

