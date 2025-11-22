Jongloria Multitaskus Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Jongloria Multitaskus

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Jonglage décalé Cirque Théâtre. Tout public dès 6 ans. Durée 0h50.

Soutenu à la diffusion par Affluences.

Une conférence loufoque et décalée sur la jonglerie et son histoire, sur l’exploit et sur la chute, sur la magie du rebond et de l’imprévu.

Venez découvrir tous les secrets de l’Art du Jonglage. Plongez dans une expérience immersive au coeur de la vie « du spécimen Jongleur », ou « Jongloria Multitaskus » pour les experts. .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

