Jongloria multitaskus Théâtre Les Arts Cluny mardi 17 février 2026.
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17 20:50:00
2026-02-17
COMPAGNIE OPOPOP
Cirque
Une conférence loufoque et décalée sur la jonglerie, sur l’exploit et sur la chute, sur la magie du rebond et de l’imprévu. Avec humour et autodérision, la compagnie Opopop tentera de vous expliquer la complexité de la vie d’une jongleuse. Peut-on apprécier l’échec et relativiser la gravité ? (Sans laquelle d’ailleurs, les jongleurs n’existeraient pas… ou est-ce l’inverse ?) Enchaînant petits et grands exploits, ce duo mettra de la folie dans la logique et de l’émotion dans la technique.
Dès 6 ans
Direction & interprétation Karen Bourre et Julien Lanaud • Écriture & aide à la mise en scène Étienne Grebot • Décors Julien Lanaud et Eclectik Scéno
Avec le soutien d’Affluences réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté .
Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
