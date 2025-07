Jongloria Multitaskus Festival Jeune Public Au bonheur des Mômes Le Grand-Bornand

Jongloria Multitaskus 25 – 28 août Festival Jeune Public Au bonheur des Mômes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-25T14:30:00 – 2025-08-25T15:30:00

Fin : 2025-08-28T14:30:00 – 2025-08-28T15:30:00

Une conférence loufoque et décalée sur la jonglerie et son histoire, sur l’exploit et sur la chute, sur la magie du rebond et de l’imprévu. Venez découvrir tous les secrets de l’Art du Jonglage. Plongez dans une expérience immersive au cœur de la vie « du spécimen Jongleur », ou « Jongloria Multitaskus » pour les experts.

Vous y apprendrez comment réussir à bien rater, comment apprécier l’échec et relativiser la gravité. Sans laquelle d’ailleurs, les jongleurs n’existeraient pas… ou est ce l’inverse?

Conception et mise en piste : Karen Bourre et Julien Lanaud

Jeu, manipulation et jonglerie : Karen Bourre

Jeu, création lumières et régie générale : Julien Lanaud

Aide à la mise en scène et à l’écriture : Etienne Grebot

Construction scénographique : Eclectik Scéno

Chargée de diffusion et de production : Adèle Petident

Festival Jeune Public Au bonheur des Mômes Grand Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Opopop / Karen Bourre et Julien Lanaud