Jorge Gonzalez Buajasan – La Folle Journée à Couëron Théâtre Boris-Vian Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 – 21:15

Gratuit : non 13€ 13 €Réservation sur https://www.follejournee.fr/ Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Jorge Gonzalez Buajasan, pianiste cubain, interprète les sonates de Beethoven et Mozart sur le thème du Danube. Créée en 1995, la Folle journée est un formidable outil de développement culturel, d’accessibilité à la musique classique et d’attractivité du territoire. Un événement unique en son genre auquel la ville de Couëron a l’immense plaisir de s’associer à nouveau cette année, en accueillant un concert au théâtre, 6 ans après son dernier partenariat. Pour cette édition, la Folle Journée nous invite à voyager à travers le monde par le biais des grands fleuves qui irriguent les continents.

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

