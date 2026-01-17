Jorge Vistel Quartet, JASS CLUB PARIS, PARIS

Jorge Vistel Quartet Jeudi 19 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T21:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Une plongée à la croisée de la musique cubaine et du jazz afro-cubain, c’est la proposition du trompettiste Jorge Vistel. En compagnie de son quartet, il présente un univers inspiré par le saxophoniste new-yorkais Greg Osby et son album Cimarron, sorti sur le label Inner Circle Music. Une soirée où rythme et improvisation se mêlent pour réconcilier tradition et modernité ! **Jorge Vistel** / trompette **Maikel Vistel** / saxophone tenor **Jean Philippe Morel** / contrebasse **Lukmil Pérez** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

