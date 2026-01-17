Jorge Vistel Quartet, JASS CLUB PARIS, PARIS
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
*19h30 & 21h30* Une plongée à la croisée de la musique cubaine et du jazz afro-cubain, c’est la proposition du trompettiste Jorge Vistel. En compagnie de son quartet, il présente un univers inspiré par le saxophoniste new-yorkais Greg Osby et son album Cimarron, sorti sur le label Inner Circle Music. Une soirée où rythme et improvisation se mêlent pour réconcilier tradition et modernité ! **Jorge Vistel** / trompette **Maikel Vistel** / saxophone tenor **Jean Philippe Morel** / contrebasse **Lukmil Pérez** / batterie
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 09 54 56 79 01
Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H
Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
