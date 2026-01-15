Jorge Vistel Quartet JASS CLUB PARIS Paris
Jorge Vistel Quartet JASS CLUB PARIS Paris jeudi 19 février 2026.
En compagnie de son quartet, Jorge Vistel présente un univers inspiré par le saxophoniste new-yorkais Greg Osby et son album Cimarron, sorti sur le label Inner Circle Music.
Une soirée où rythme et improvisation se mêlent pour réconcilier tradition et modernité !
Jorge Vistel / trompette
Maikel Vistel / saxophone tenor
Jean Philippe Morel / contrebasse
Lukmil Pérez / batterie
Le trompettiste Jorge Vistel présente un concert à la croisée de la musique cubaine et du jazz afro-cubain !
Le jeudi 19 février 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-19T22:30:00+01:00
fin : 2026-02-19T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-19T21:30:00+02:00_2026-02-19T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire