Jorge Vistel Quartet JASS CLUB PARIS Paris

En compagnie de son quartet, Jorge Vistel présente un univers inspiré par le saxophoniste new-yorkais Greg Osby et son album Cimarron, sorti sur le label Inner Circle Music.

Une soirée où rythme et improvisation se mêlent pour réconcilier tradition et modernité !

Jorge Vistel / trompette

Maikel Vistel / saxophone tenor

Jean Philippe Morel / contrebasse

Lukmil Pérez / batterie

Le trompettiste Jorge Vistel présente un concert à la croisée de la musique cubaine et du jazz afro-cubain !

Le jeudi 19 février 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

