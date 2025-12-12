Joris Delacroix + Guest Route De Fos RN 569 Istres

Joris Delacroix + Guest

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 20:30:00

Depuis près de 20 ans, Joris Delacroix s’impose comme l’un des producteurs et DJs les plus unanimement salués. Figure de la scène électronique française, il mêle avec élégance deep house, rythmes hybrides et élans pop.

Les compositions de Joris Delacroix allient émotion intime et énergie collective, toujours tournées vers le dancefloor. Six ans après Night Visions, il revient avec de nouveaux morceaux sensibles et exaltants. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

English :

For nearly 20 years, Joris Delacroix has established himself as one of the most universally acclaimed producers and DJs. A leading figure in the French electronic music scene, he elegantly blends deep house, hybrid rhythms, and pop sensibilities.

