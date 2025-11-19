JORIS DELACROIX – JORIS DELACROIX GUEST – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

JORIS DELACROIX – JORIS DELACROIX GUEST Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Depuis près de 20 ans, Joris Delacroix s’impose comme l’un des producteurs et DJs les plus unanimement salués. Figure de la scène électronique française, il mêle avec élégance deep house, rythmes hybrides et élans pop.Ses compositions allient émotion intime et énergie collective, toujours tournées vers le dancefloor. Six ans après Night Visions, il revient avec de nouveaux morceaux sensibles et exaltants.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13