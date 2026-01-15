JORIS RAGEL SOLO GUITARE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

JORIS RAGEL SOLO GUITARE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Le Pot aux roses accueille Joris Ragel en concert !

Joris Ragel solo guitare !

Restauration sur place Guitariste virtuose et compositeur inspiré, Joris vous fera découvrir son monde rêvé. .

English :

Le Pot aux roses welcomes Joris Ragel in concert!

