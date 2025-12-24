José Caparros New 4tet, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

José Caparros New 4tet

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-10 18:30:00

Le Roll’studio accueille José Caparros New 4tet et la pianiste Ramona Horvath pour un concert de Jazz Bop, Hard Bop.

Bien que douée d’une technique accomplie, Ramona Horvath est une artiste véritable qui ne confond pas prestation et exhibition…



José Caparros Trompette



Ramona Horvath Piano



Jean-Marie Carniel Contrebasse



Sylvain Ghio Batterie



www.ramonahorvath.com





https://youtu.be/D4qxZsd8GW4?feature=shared .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59

English :

The Roll’studio welcomes José Caparros New 4tet and pianist Ramona Horvath for a concert of Jazz Bop, Hard Bop.

