JOSE CRUZ – CCM JEAN GAGNANT Limoges

JOSE CRUZ Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

COEUR DE SCENE PRODUCTIONS PRÉSENTE : JOSÉ CRUZUn aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de souvenirs et de rires !JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal. Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ?Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ?Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ?Qui est le meilleur : Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ? Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?C’est quoi la Révolution des Œillets ?Et c’est quoi au juste la saudade ? JC vous raconte tout. Portugal, Voyage au Centre du Monde , un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades. P.S. : Le centre du monde, c’est là où tu es.

CCM JEAN GAGNANT 7 Avenue Jean Gagnant 87000 Limoges 87