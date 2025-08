José Cruz Mutzig

Découvrez José Cruz un comédien, humoriste franco-portugais pour un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires !

Plus de 250.000 personnes le suivent au quotidien sur les réseaux, soyez les prochains à le découvrir en vrai sur scène!

JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.

Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ? .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

Meet José Cruz, a Franco-Portuguese comedian, for a round-trip France-Portugal car journey to fill your trunk with sunshine and laughter!

German :

Entdecken Sie José Cruz einen französisch-portugiesischen Komiker, Humoristen für eine Hin- und Rückfahrt von Frankreich nach Portugal im Auto, um den Kofferraum mit Sonne und Lachen zu füllen!

Italiano :

Incontrate José Cruz, comico e umorista franco-portoghese, per un viaggio di andata e ritorno dalla Francia al Portogallo in auto per riempire il bagagliaio di sole e risate!

Espanol :

Conozca a José Cruz, cómico y humorista franco-portugués, en un viaje de ida y vuelta en coche de Francia a Portugal para llenar el maletero de sol y risas

