José Cruz Portugal, voyage au centre du monde | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

José Cruz Portugal, voyage au centre du monde | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Venez voir José Cruz dans son spectacle Portugal, voyage au centre du monde

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see José Cruz in his show Portugal, Journey to the Center of the World

