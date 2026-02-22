José Cruz Portugal, voyage au centre du monde | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Venez voir José Cruz dans son spectacle Portugal, voyage au centre du monde
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see José Cruz in his show Portugal, Journey to the Center of the World
