José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE CCM Jean Gagnant Limoges
José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE CCM Jean Gagnant Limoges vendredi 3 avril 2026.
José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Un seul en scène drôle et touchant où chacun retrouve ses origines avec bonheur et émotion, en riant de chaque souvenir. Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires ! JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00
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English : José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE
L’événement José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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