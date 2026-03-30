José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE CCM Jean Gagnant Limoges

José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Un seul en scène drôle et touchant où chacun retrouve ses origines avec bonheur et émotion, en riant de chaque souvenir. Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires ! JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE

L’événement José Cruz PORTUGAL, VOYAGE AU CENTRE DU MONDE Limoges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole