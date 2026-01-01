Jose Fernandez & Isabel Santiago de madre a hijo La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Jose Fernandez & Isabel Santiago de madre a hijo

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 19h.

19h (Ouverture des portes) 20h (Début du concert. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

De madre a hijo Herencia flamenca est un tablao vibrant et intime porté par Isabel Fernández et son fils José Fernández, deux artistes unis par le sang, la passion et le feu du flamenco. À travers ce spectacle, mère et fils racontent sans mots, par le corps et le compás, l’histoire de la transmission d’un art vivant, celui qui se donne comme une étreinte et se reçoit comme un héritage.



Sur scène, la complicité est palpable, l’émotion brute. Isabel, danseuse à la présence magnétique, transmet à José, jeune bailaor en plein envol, l’héritage familial d’une tradition profonde, façonnée par les sacrifices, l’amour et la force intérieure. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

De madre a hijo ? Herencia flamenca is a vibrant and intimate tablao by Isabel Fernández and her son José Fernández

