José Heerkens, résidence d’artiste Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence
Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
La Fondation CAB présente José Heerkens en résidence d’artiste à Saint-Paul de Vence.
English :
The CAB Foundation presents José Heerkens in artist residency at Saint-Paul de Vence.
