Josele, Isabel et José La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Josele, Isabel et José La Mesón Marseille 1er Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Josele, Isabel et José

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 19h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Plongez la tête la première dans une vague de passion flamenco avec un démarrage qui vous laissera sans voix ! Tablao Flamenco

Pour cette rentrée, préparez-vous à être captivé par le tout premier tablao de l’année, magnifiquement interprété par nos maîtres de la danse flamenca.



Laissez-vous emporter par l’âme andalouse authentique d’Isabel Gazquez, qui a grandi au cœur des racines de cette culture envoûtante. Son mouvement est à la fois délicat et percutant, porteur d’une intensité passionnée entre chaque battement. Son enseignement transcende les frontières de la danse, enrichi par sa réflexion profonde et son regard singulier sur cet art envoûtant. Avec près de vingt performances spectaculaires à son acte, Isabel est une personnalité véritable, incroyablement authentique et racée !



Laissez-vous guider par le rythme effervescent de Josele Miranda, un pédagogue émérite célébré pour sa générosité débordante et son énergie contagieuse. Sa danse incarne l’essence même du flamenco pur et noble, forgé au fil de sa formation auprès d’illustres figures telles qu’Isabel Gazquez, Carmen Rubio, Antonio Canales et Farruquito. Dès qu’il foule la scène, il en devient le maître absolu sa force brute et ses émotions palpables créent une alchimie électrisante avec le public. Josele Miranda, un virtuose du flamenco, vous fera vivre une expérience d’une ampleur immense, mélangeant habilement passion et virtuosité. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

English :

Dive headfirst into a wave of flamenco passion with a start that will leave you speechless! Tablao Flamenco

German :

Tauchen Sie kopfüber in eine Welle der Flamenco-Leidenschaft mit einem Start, der Sie sprachlos machen wird! Tablao Flamenco

Italiano :

Tuffatevi a capofitto in un’ondata di passione per il flamenco con un inizio che vi lascerà senza parole! Tablao Flamenco

Espanol :

¡Sumérgete de cabeza en una ola de pasión flamenca con un comienzo que te dejará sin palabras! Tablao Flamenco

L’événement Josele, Isabel et José Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille